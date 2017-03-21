Бурбак: Потрібно прибрати податкову міліцію і створити Службу фінансових розслідувань

Фракція "Народного фронту" виступає з ініціативою створення Служби фінансових розслідувань.

Про це з парламентської трибуни заявив керівник фракції Максим Бурбак, представляючи запропоновані "Народний фронтом" кроки для розвитку країни та виходу з кризи.

"Як прем’єр-міністр, Арсеній Яценюк два рази вносив до Верховної Ради законопроект про Службу фінансових розслідувань. Тоді члени парламенту його не підтримали", – нагадав Бурбак.

"Ми пропонуємо створити службу фінансових розслідувань: забрати в СБУ, МВС, прокуратури, податкової міліції відповідні функції і передати їх цивільній службі фінансових розслідувань", – підкреслив керівник фракції.

Він також наголосив, що необхідно завершувати податкову реформу.

"Ми створили електронні кабінети для платників податків. Є електронні сервіси. І сплата податків повинна відбуватись на основі документів, а не на основі особистого спілкування з бухгалтерами і тиску. На основі факту фінансового результату, а не на основі плану, який доводиться", – наголосив Бурбак.