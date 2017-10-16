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Буревій "Офелія" досяг Великобританії: моторошні фото та відео стихійного лиха

17:10, сьогодні 911 Читать новость на русском

Шторм "Офелія" накрив Ірландію. Цей буревій може стати для острова найпотужнішим за останні 50 років.

Про це повідомляє ВВС.

Внаслідок потужного шторму в Ірландії загинула жінка – на автомобіль, у якому вона перебувала, впала частина дерева. Тисячі жителів Ірландії залишились без електрики.

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Пориви вітру шторму "Офелія" біля південного узбережжя Ірландії досягають 176 кілометрів за годину. За словами метеорологів, буревій може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.

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Допис, поширений Gerard Heaney (@gerardheaney)

Теги: Стихійні лиха Жертви Великобританія Ірландія Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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