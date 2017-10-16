Буревій "Офелія" досяг Великобританії: моторошні фото та відео стихійного лиха

Шторм "Офелія" накрив Ірландію. Цей буревій може стати для острова найпотужнішим за останні 50 років.

Про це повідомляє ВВС.

Внаслідок потужного шторму в Ірландії загинула жінка – на автомобіль, у якому вона перебувала, впала частина дерева. Тисячі жителів Ірландії залишились без електрики.

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Пориви вітру шторму "Офелія" біля південного узбережжя Ірландії досягають 176 кілометрів за годину. За словами метеорологів, буревій може стати найпотужнішим штормом, що накрив острів за останні 50 років.

And not just fires. #Ophelia storm is hitting Ireland hard at the moment... pic.twitter.com/MKsAmWVbnf — James Dunne (@jamesinparis) 16 жовтня 2017 р.

Um. This brown-red sky is folding in over Brighton and it's scary and all the birds are roosting #ophelia pic.twitter.com/ewb6Jp8cdj — Kate Bradbury (@Kate_Bradbury) 16 жовтня 2017 р.