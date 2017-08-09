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"Бурштинова справа" – не лише Розенблат і Поляков, – експерт

16:44, сьогодні 207 Читать новость на русском
Необхідно зруйнувати всю корупційну схему
Необхідно зруйнувати всю корупційну схему / Realist

Із звинуваченням Розенблата і Полякова в причетності до нелегального видобутку бурштину ця корупційна схема нікуди не зникла, адже видобуток не припинився. Правоохоронцям необхідно викрити всю схему її учасників, і на руйнування цієї схеми і має працювати слідство.

Таку думку телеканалу "112" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

До "бурштинової справи" є багато запитань. Слідство концентрується на факті: брав Розенблат хабар, був злочинний намір чи ні. Але "бурштинова справа" – не лише Розенблат і Поляков, це і "Держліс", і "Надра України", губернатори, депутати місцевих рад, які фігурують у "плівках Розенблата", судді, місцеві правоохоронці. Повинна бути викрита вся схема. І на руйнування цієї корупційної складової повинно працювати слідство,
– вважає експерт.

Крім того, як наголошує політолог, видобуток бурштину – складна політична, економічна і кримінальна ситуація. В бурштиновому бізнесі, зазначає Віталій Кулик, бере участь місцеве населення. Тобто це багато людей і великі об’єми грошей. Якщо, за його словами, цих людей не допустити до видобутку, це може призвести до соціального вибуху. Тому повинні бути амортизаційні механізми, щоб цього не відбулося.

Як вважає Кулик, питання бурштину необхідно зрушити з місця, зокрема, розробити законодавчі ініціативи по легалізації і контролю за видобутком, щоб це був прозорий бізнес. До речі, говорить експерт, опитування в Житомирській області показує: ті, хто бере участь у цих схемах, готові організовувати артілі і легалізовувати свою діяльність, адже це зменшує їхні ризики.

Треба або легалізувати видобуток бурштину, створити артілі, біржу, або ми визнаємо, що є така сепаратистська "бурштинова народна республіка", де є кримінальне угруповування, яке її контролює,
– зауважив Віталій Кулик.

Нагадаємо, нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков є фігурантами так званої "бурштинової справи". Розенблата підозрюють в отриманні хабара на суму 285 тисяч доларів. 11 липня депутати Верховної Ради дали згоду на зняття недоторканності та притягнення до відповідальності народного депутати 21 липня на Розенблата вдягли електронний браслет.

Теги: Новини України Новини політики Борислав Розенблат Максим Поляков бурштин
Джерело: 24 Канал
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