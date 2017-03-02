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Бурштиновий бізнес в Україні забрав життя китаянки: шокуюче розслідування

08:09, сьогодні 592 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Слідство.Інфо" – Нелегальний видобуток бурштину – сфера, де обертаються величезні гроші і це приваблює не тільки українців, але й гостів закордону. Китаянка, яка приїхала в Україну займатися торгівлею бурштину, зникла безвісти.

Громадянка Китаю, яка приїхала в Україну займатися торгівлею бурштину зникла безвісти. Тао Хуей приїздила в Україну з Москви, там вона працювала в російсько-китайському центрі співробітництва. Вперше до України приїхала в 2014.

В Рівному китаянка мала спільників, які допомагали їй знайти продавців і возили на зустрічі з ними, переважно в північні райони області. 19 грудня 2015 року китаянка зникла. Повідомлення про зникнення надійшло з посольства КНР, її почали розшукувати друзі.

Основна версія – вбивство з корисливих мотивів, оскільки вона займалася купівлею і продажем бурштину,
– заявляє керівник відділу поліції розслідування злочинів проти особи Павло Пастушок.

Власниця квартири, в якій мешкала Тао розповідає, що за нею хтось заїхав, коли вона мала з’їхати з квартири. Китаянку забрав водій чорного позашляховика на виїзді з міста вони мали забрати цінну передачу з Росії. Тао Хуей, за інформацією поліції, заборгувала 180 тисяч доларів різним людям.

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17 кілограм бурштину та 10 тисяч доларів мала при собі китаянка за даними поліції. За основною версією слідчих, це і могло стати причиною вбивства Тао. Це головна, але не єдина версія, яку розглядає слідство. Маючи борги китаянка мала мотиви і для втечі.

Хто цинічно заробляє на "сонячному камені" – дивіться у розслідуванні.

Теги: Україна гроші бурштин Китай Слідство.Інфо Рівне
Джерело: 24 Канал
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