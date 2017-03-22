Буря якої не було: чому в ББП і НФ забули про Брауна

Кризу в антикорупційному комітеті подолали. Сьогодні на засіданні депутати від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", які погрожували збиратися окремо, знайшли в собі сили та відмовилися від програшної комбінації проштовхнути Найджела Брауна в аудитори НАБУ. Як вирував конфлікт в комітеті та на яких позиціях залишилися різні групи у комітеті – читайте у матеріалі "24".

Неочікуваний штиль

Після жорстокої конфронтації навколо Найджела Брауна та двох безуспішних голосувань у Верховній Раді розпечена атмосфера навколо призначення аудиторів НАБУ, схоже, почала охолоджуватися. У середу, 22 березня, антикорупційний комітет зібрався майже у повному складі. Жорсткої конфронтації минулого тижня – як і не було.

Депутат Юрій Дерев'янко з'явився у кімнаті засідань один з перших, саме йому буде належати влучна пропозиція, перед якою не встоять усі члени комітету. І яка виявиться вирішальною.

Дерев'янко зайшов у кімнату і привітався з усіма, хто його випередив, особисто за руку. Дмитро Добродомов, ковзаючи пальцем по смартфону, так і не відірвався від свого гаджету до самого початку засідання.

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Перші голосування за поправки до законів показали, що комітет налаштований працювати конструктивно – без зайвого піару і взаємних звинувачень.

Голова комітету Єгор Соболєв не міг натішитися роботою. Напередодні було багато побоювань, що представники БПП та НФ продовжать наполягати на кандидатурі Найджела Брауна, або просто не з'являться на комітет.

Ось це я називаю конструктивною роботою,

– примовляв усміхнений Соболєв, після кожного голосування.

Сьогодні знову, після двох провальних голосувань у Раді за Брауна, м'яч був на боці комітету і саме його члени – тепер вже під головуванням Соболєва, у фактично повному складі – мали прийняти рішення: кого ж таки рекомендувати на місце аудитора НАБУ від Верховної Ради.

Першим у порядку денному депутати розглядали поправки до закону, який би звільняв військових від потреб подачі е-декларацій, якщо вони перебувають біля зони бойових дій.

Соболєв заявив, що є домовленість з представниками Адміністрації Президента, аби залишити цей закон у такому вигляді, яким він є, щоби він пройшов у Раді.

Однак Тетяна Чорновол обурилася, що її поправки, які навпаки, розширюють вимоги е-декларування на співробітників НБУ, громадських організацій при уряді та на керівників ЗМІ, не хочуть підтримувати. Після відхилення поправок Чорновол депутат показово залишила засідання.

Чорновол не сподобалось, що її правки не знайшли підтримки в колег

Депутати від БПП Іван Мельничук та Андрій Немировський кілька разів щиро перепитували, за які саме поправки вони голосують, щоби не пошитися в дурні. Нагромадження різноманітних поправок до різних законів лише глибше заплутували народних обранців.

Вже мозок вже кипить!

– радісно вигукував Парасюк.



Обговорення аудитора

Слово взяв Віктор Чумак. Він вкотре наголосив, що у Раді склалася патова ситуація – голосів за провладну кандидатуру Найджела Брауна просто немає.

У мене є радикальна пропозиція, хоч я і не радикал, її озвучили громадські організації – запропонувати від Верховної ради три сильні кандидатури з числа аудиторів, яких збирається висувати Кабмін – Марту Борщ, яка посадила Лазаренка у США, Джованні Кеслера або відомого антикорупційного іспанського прокурора Карлоса Кастресана. Або ми й далі можемо продовжувати мильну оперу,

– зауважив нардеп.

Чумак підкреслив, що часу на прийняття рішення немає, адже вже завтра-післязавтра указ про призначення від себе підпише президент і Кабмін теж не буде пасти задніх. За великим рахунком Чумак звертався до представників БПП і "Народного фронту", адже від них залежав сьогоднішній результат. Патова ситуація була не лише в парламенті, але і для цих двох фракцій. Відсутність голосів у Раді за їхнього кандидата абсолютно обеззброювала прихильників Найджела Брауна.

Фактично, Юрій Деревянко, який говорив одразу після Чумака, лише деталізував його пропозицію. Він наголосив на тому, що слід звернутися до цих трьох кандидатів та на наступних засіданнях визначитися, хто саме погодиться прийняти участь у так званому конкурсі.

Марті Борщ не вперше займатись українськими високопосадовцями

Невеличка політична гризня завершилася результативним голосуванням, де 16 членів комітету підтримали проект рішення щодо обговорення 3-х зазначених кандидатів. Тепер комітет має зібратися 5 і 12 квітня та визначитися з одним кандидатом.

Представники БПП і "Народного фронту", як поранені вовки швидко залишили засідання і розчинилися у кулуарах Садової 3а, явно не в доброму гуморі.

Факти говорять простою мовою. Контроль над комітетом наразі залишився за "антикорупціонерами", навіть попри кількісну меншість.

Нагадаємо, для проведення внутрішньої оцінки та діяльності НАБУ органи української влади мають обрати трьох кандидатів – від уряду, від президента та від парламенту. За конкурсом Верховної Ради пройшов Роберт Сторч, однак в останній момент провладна більшість разом з його кандидатурою "просунула" одіозного Нейджела Брауна. На засіданні Верховної Ради 21 березня забракло голосів для двох кандидатів.



Нардеп Мустафа Найєм повідомив, що Порошенко збирається висунути за своєю квотою кандидатуру Роберта Сторча – генеральниого інспектора Міністерства юстиції США.