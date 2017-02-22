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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Бутусов пояснив, чому затягується розслідування справи Майдану і як пропадають важливі свідки

09:16, сьогодні 48 Читать новость на русском
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов / 24 Канал

Журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов однією з причин, чому за три роки так і не було завершено розслідування злочинів проти активістів на Євромайдані, називає відсутність якісного організаційного процесу. А також проблеми в українському законодавстві.

Про це він заявив у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

За його словами, українське законодавство виявилося не готовим до такого розслідування.

Як приклад він наводить історію одного із "беркутівців", які погодився свідчити ще в березні 2014 року. Тоді слідчі отримали від нього необхідну інформацію з свідчення про те, що віддавав накази стріляти. Однак після того, як через адвокатів підозрювані "провели виховні бесіди" зі свідком, він відмовився давати свідчення у суді, а згодом взагалі зник. Відтак в українському суді його свідчення не матимуть жодного значення і суддя їх не прийме.

Підозрюваним у злочинах в таких випадках вигідно підкуповувати чи вбивати свідків,
– зазначив Юрій Бутусов.

Журналіст також зазначив, що, попри все, процес розслідування триває. Однак його основна проблема – відсутність якісного організації процесу.

Повний випуск програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною дивіться за посиланям.

Теги: Україна Соня Кошкіна Євромайдан Беркут Розслідування
Джерело: 24 Канал
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