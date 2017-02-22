Бутусов пояснив, чому затягується розслідування справи Майдану і як пропадають важливі свідки

Журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов однією з причин, чому за три роки так і не було завершено розслідування злочинів проти активістів на Євромайдані, називає відсутність якісного організаційного процесу. А також проблеми в українському законодавстві.

Про це він заявив у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

За його словами, українське законодавство виявилося не готовим до такого розслідування.

Як приклад він наводить історію одного із "беркутівців", які погодився свідчити ще в березні 2014 року. Тоді слідчі отримали від нього необхідну інформацію з свідчення про те, що віддавав накази стріляти. Однак після того, як через адвокатів підозрювані "провели виховні бесіди" зі свідком, він відмовився давати свідчення у суді, а згодом взагалі зник. Відтак в українському суді його свідчення не матимуть жодного значення і суддя їх не прийме.

Підозрюваним у злочинах в таких випадках вигідно підкуповувати чи вбивати свідків,

– зазначив Юрій Бутусов.

Журналіст також зазначив, що, попри все, процес розслідування триває. Однак його основна проблема – відсутність якісного організації процесу.

Повний випуск програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною дивіться за посиланям.