Бутусов припустив, звідки Путін перекидатиме війська на Донбас

Нова російська 150-та мотострілецька дивізія, яку в Росії доокомплектують у 2017-му, стане оперативним резервом окупантів на Донбасі.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Він додав, що навчання дивізії проводять в межах перевірки боєготовності Південного військового округу, розпочатої по тривозі 1 червня.

За російськими повідомленнями, в маневрах беруть участь понад 6,5 тисяч військовослужбовців. Дивізія розгорнута в Новочеркаську, в 100 кілометрах від кордону з Україною, –

додав журналіст.

Бутусов зазначив, що дивізія повністю комплектується "контрактниками" і повинна стати з'єднанням постійної готовності.

Дивізія входить до складу нової 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Судячи з обстановки, саме 150-та дивізія є оперативним резервом 1-го і 2-го армійських корпусів окупаційних військ на Донбасі. І цілком зрозуміло, до яких "невідомим полігонів" її готують,

– підсумував він.

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