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Був сповнений бажання боронити Україну від загарбників, – як на Донбасі загинув захисник країни

19:29, сьогодні 1600 Читать новость на русском
93 ОМБр
93 ОМБр

17 березня виявилося важким днем для України. Через ворожі обстріли загинуло четверо військовослужбовців. В тому числі і старший навідник гранатометного взводу Дмитро Кушнір з 93 ОМБр.

Як розповіли побратими загиблого, за наказом командира роти хлопці перевіряли прилеглі до населеного пункту території по берегу р. Сіверський Донець. Там Дмитро Кушнір і нарвався на підступно встановлену ворожу розтяжку з вибуховим пристроєм. Незважаючи на те, що він перебував у засобах індивідуального захисту, отримав численні осколкові поранення голови, кінцівок та тулуба, несумісні з життям.

"Згадуючи полеглих в російсько-українській війні, ми всі розуміємо, що наш моральний обов’язок – перемогти. І ми переможемо, бо кожен загиблий і кожен живий узяв в руки зброю за свою землю, за свою свободу", – зазначили захисники України.

Сам Дмитро Кушнір був родом з Дніпра. Вперше на передову потрапив із четвертою хвилею мобілізації. Згодом, вже після демобілізації, повернувся у січні 2017 року на контракт.

Був сповнений бажання боронити Україну від загарбників і далі із тими товаришами, з котрими пліч-о-пліч пройшов Піски,
– розповіли військовослужбовці.

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Теги: Війна на Донбасі Україна
Джерело: 24 Канал
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