Бйорк розповіла про домагання Ларса фон Трієра

Ісландська співачка Бйорк заявила, що її домагався данський режисер.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що імені кривдника співачка прямо не вказала, проте вона працювала лише з одним данським режисером – Ларсом фон Трієром.

Читайте також: Єва Грін відверто розповіла, що сталось між нею та Гарві Вайнштейном

Я дізналася, що це звичайна практика, коли режисер домагається актрису, яка з ним працює. Кіноіндустрія це дозволяє,

– додала Бйорк.

Вона зазначила, що відкинула режисера і він покарав її, створивши у своїй команди враження, що з співачкою складно працювати.