Бйорк розповіла про домагання Ларса фон Трієра
14:09, сьогодні 477 Читать новость на русском
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Ісландська співачка Бйорк заявила, що її домагався данський режисер.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Відзначимо, що імені кривдника співачка прямо не вказала, проте вона працювала лише з одним данським режисером – Ларсом фон Трієром.
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Я дізналася, що це звичайна практика, коли режисер домагається актрису, яка з ним працює. Кіноіндустрія це дозволяє,
– додала Бйорк.
Вона зазначила, що відкинула режисера і він покарав її, створивши у своїй команди враження, що з співачкою складно працювати.
Джерело: 24 Канал
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