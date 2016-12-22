  • укр
  • рус
17:08
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Що спільного в Азарова та Сталіна. Депутати-прогульники
Вєсті.UA
19:23, 21 грудня
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців
Випуск новин
17:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Бюджет країни на 2017 рік не бачить простих людей, – Березюк
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бюджет країни на 2017 рік не бачить простих людей, – Березюк

13:58, сьогодні 1349 Читать новость на русском
Олег Березюк
Олег Березюк / samopomich.ua

За словами керівника фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олега Березюка, прийнятий вночі бюджет країни за своєю природою є олігархічним та на 80% обслуговує комерційні клани, а не служить розвитку країни.

"Бюджет у будь-якому випадку був би прийнятий, адже в парламенті існує олігархічна коаліція, яка складається не з двох, а мінімум з чотирьох фракцій та олігархічних груп", – наголошує Олег Березюк.

Однак завдяки роботі фракції "Об’єднання "Самопоміч" у цьому документі все ж з’явились важливі речі, що дозволяють країні розвиватись:

– депутати "Самопомочі" відстояли збереження механізму прямого розподілу акцизного податку на місця, аби дати можливість самостійно розвиватись громадам та органам місцевого самоврядування;

– за участю фракції запропоновано альтернативу спецрежиму оподаткування для сільськогосподарських виробників у вигляді прямої дотації для підприємців агропромислового комплексу залежно від суми сплаченого ними ПДВ;

– поправками "Самопомочі" усунуто вплив підвищення мінімальної заробітної плати на зростання тих чи інших платежів або показників як, наприклад, судовий збір чи штрафи. Однак негативним є той факт, що поправки проти зростання єдиного податку для ФОПів 2-ї групи були відхилені.

Окрім того, за поданням уряду в податковій сфері запроваджено єдиний реєстр заяв про відшкодування ПДВ, який робить цю процедуру прозорою та зменшує корупційні зловживання з боку ДФС.

"У той же час більшість норм цього бюджету служить олігархічній системі, саме тому депутати фракції переважно не підтримували його на голосуванні", – зазначає Олег Березюк.

Найсуттєвіші недоліки документа, на яких наголошує фракція "Об’єднання "Самопоміч":

– парламент успішно пролобіював інтереси "Укрнафти", зменшивши майже вдвічі розмір ренти за видобуток нафти;

– були внесені зміни в оподаткування лотерейного бізнесу, які втричі зменшать надходження в бюджет від цієї прибуткової галузі;

– у Податковому кодексі є норми щодо платників, які здійснюють свою діяльність на окупованих територіях та, можливо, фінансують терористів.

Це може бути першим тривожним сигналом початку економічної реінтеграції окупованих територій в живе тіло країни;

– були проігноровані пропозиції фракції та подовжено функції ДФС як карального органу, не дозволено передачу баз даних фіскальної служби до Міністерства фінансів. Окрім того, уряд не вносить на голосування законопроект про створення Фінансової поліції, хоча він розроблений та саме від набуття чинності цього закону залежить ліквідація податкової міліції;

– пограбовано місцеві бюджети та зроблено крок назад у фінансовій децентралізації. Так, витрати на оплату житлово-комунальних послуг та заробітну плату непрофільних працівників закладів медицини та освіти перекладені на плечі місцевих бюджетів, внаслідок чого суттєво скоротяться бюджети розвитку великих міст, а невеликі міста, селища та громади ризикують взагалі залишитись без коштів на розвиток.

Голова фракції наголошує: "Бюджет країни – це документ, який складають не в кабінетах на Грушевського, а у маєтках олігархів. І численні порушення регламенту та законодавства при голосуванні за зміни до Бюджетного та Податкового кодексів – ще одне підтвердження того олігархічного вогню, в якому горить Україна", – підсумував Олег Березюк.

Теги: Політика Самопоміч Олег Березюк Бюджет ПДВ Державна фіскальна служба Міністерство фінансів України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
сьогодні, 17:03 СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
Народний проект 79
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
сьогодні, 12:04 Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
Дмитро Снєгирьов 1306
Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
сьогодні, 09:00 Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
Анастасія Ковач-Петрушенко 2 361
Буде буря: українські військові готуються до масштабних атак
 29 листопада , 03:43 4
Несамовита трагедія, – Деканоідзе про перестрілку поліцейських
 4 грудня , 12:26 44
Військовий експерт назвав найстрашніший сценарій розвитку подій на Донбасі
1 вересня , 09:37 9
Експерт назвав єдину країну, готову воювати з Росією за Україну
 22 серпня , 20:57 2
Скандал зі взуттям Тимошенко за 40 тисяч євро отримав продовження
 13 липня , 13:48 25
Саакашвілі опублікував обурливий факт про журналістку, яка накинулася на нього в ефірі ток-шоу
 17 грудня , 11:26 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук