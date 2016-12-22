Бюджет країни на 2017 рік не бачить простих людей, – Березюк

За словами керівника фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олега Березюка, прийнятий вночі бюджет країни за своєю природою є олігархічним та на 80% обслуговує комерційні клани, а не служить розвитку країни.

"Бюджет у будь-якому випадку був би прийнятий, адже в парламенті існує олігархічна коаліція, яка складається не з двох, а мінімум з чотирьох фракцій та олігархічних груп", – наголошує Олег Березюк.

Однак завдяки роботі фракції "Об’єднання "Самопоміч" у цьому документі все ж з’явились важливі речі, що дозволяють країні розвиватись:

– депутати "Самопомочі" відстояли збереження механізму прямого розподілу акцизного податку на місця, аби дати можливість самостійно розвиватись громадам та органам місцевого самоврядування;

– за участю фракції запропоновано альтернативу спецрежиму оподаткування для сільськогосподарських виробників у вигляді прямої дотації для підприємців агропромислового комплексу залежно від суми сплаченого ними ПДВ;

– поправками "Самопомочі" усунуто вплив підвищення мінімальної заробітної плати на зростання тих чи інших платежів або показників як, наприклад, судовий збір чи штрафи. Однак негативним є той факт, що поправки проти зростання єдиного податку для ФОПів 2-ї групи були відхилені.

Окрім того, за поданням уряду в податковій сфері запроваджено єдиний реєстр заяв про відшкодування ПДВ, який робить цю процедуру прозорою та зменшує корупційні зловживання з боку ДФС.

"У той же час більшість норм цього бюджету служить олігархічній системі, саме тому депутати фракції переважно не підтримували його на голосуванні", – зазначає Олег Березюк.

Найсуттєвіші недоліки документа, на яких наголошує фракція "Об’єднання "Самопоміч":

– парламент успішно пролобіював інтереси "Укрнафти", зменшивши майже вдвічі розмір ренти за видобуток нафти;

– були внесені зміни в оподаткування лотерейного бізнесу, які втричі зменшать надходження в бюджет від цієї прибуткової галузі;

– у Податковому кодексі є норми щодо платників, які здійснюють свою діяльність на окупованих територіях та, можливо, фінансують терористів.

Це може бути першим тривожним сигналом початку економічної реінтеграції окупованих територій в живе тіло країни;

– були проігноровані пропозиції фракції та подовжено функції ДФС як карального органу, не дозволено передачу баз даних фіскальної служби до Міністерства фінансів. Окрім того, уряд не вносить на голосування законопроект про створення Фінансової поліції, хоча він розроблений та саме від набуття чинності цього закону залежить ліквідація податкової міліції;

– пограбовано місцеві бюджети та зроблено крок назад у фінансовій децентралізації. Так, витрати на оплату житлово-комунальних послуг та заробітну плату непрофільних працівників закладів медицини та освіти перекладені на плечі місцевих бюджетів, внаслідок чого суттєво скоротяться бюджети розвитку великих міст, а невеликі міста, селища та громади ризикують взагалі залишитись без коштів на розвиток.

Голова фракції наголошує: "Бюджет країни – це документ, який складають не в кабінетах на Грушевського, а у маєтках олігархів. І численні порушення регламенту та законодавства при голосуванні за зміни до Бюджетного та Податкового кодексів – ще одне підтвердження того олігархічного вогню, в якому горить Україна", – підсумував Олег Березюк.