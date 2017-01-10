Бюрократичний пінг-понг: старт перевірки е-декларацій затягується

Національне агенство із запобігання корупції втретє направить до Мінюсту порядок проведення перевірки е-декларацій.

В НАЗК розповіли, що врахували більшість зауважень міністерства і громадськості. Зокрема, встановили термін проведення перевірки – 180 днів. Хоча, при потребі, строк можуть продовжити.

Два місяці ми їх довбали, вони нарешті спромглись включити строки і навіть передбачили черговість. Що погано – ці строки можуть продовжувати безкінечно. Через два місяці після подачі е-декларування НАЗК не перевірили жодної. Вони рік працювали до цього, однак не готували порядок перевірки декларацій,

– вважає координатор коаліції "Декларації під контролем" Олександра Дрік.

Громадські активісти переконують, що НАЗК спеціально затягує з розробкою механізму перевірки. Однак в агентстві запевняють: якби Мін'юст затвердив правила - уже давно почали аналізувати е-декларації.

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