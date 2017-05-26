CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль

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Після підбиття підсумків 2016 року фінансова компанія ICU вже восьмий рік поспіль впевнено очолює рейтинги торговців ОВДП в Україні (операторів ринку облігацій внутрішньої державної позики).
Ренкінг оприлюднено ІА Cbonds за підсумками торгових угод ОВДП за минулий 2016 рік.
У повідомленні наголошується, що група ICU зберегла своє лідерство за сумарною кількістю угод на біржовому та позабіржовому ринках (її частка в торгах склала близько 34,7%). Вона впевнено утримує 2-е місце в ренкінгу за обсягом всіх угод, і навіть змогла значно збільшити власну частку до 24,75% проти 21,16% за 2015 рік.
Керівний директор групи ICU Костянтин Стеценко заявив, що їхня компанія є найбільшим дилером і брокером ринку державних цінних паперів в Україні. Вони активно проводять торги, купуючи облігації як на первинних аукціонах, організованих Мінфіном, так і на вторинному ринку. Клієнти ICU – це найбільші недержавні пенсійні фонди, банки, страхові компанії, інвестиційні організації, корпоративні клієнти, фізичні особи.
Щорічні ренкінги Cbonds свідчать про активність торговців цінними паперами на ринку ОВДП, враховуючи обсяги угод і їхню загальна кількість.
ICU (Investment Capital Ukraine) – заснована в 2006 році фінансова група, яка надає послуги з торгівлі цінними паперами, з управління активами приватних і інституційних інвесторів, інвестиційно-банківські послуги. У 2013 році до складу групи ICU також увійшов банк "Авангард".