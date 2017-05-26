12:16
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Держава зазнає збитків. Борг Януковича
Випуск новин
10:50, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль

10:53, сьогодні 27 Читать новость на русском
ICU (Investment Capital Ukraine)
ICU (Investment Capital Ukraine) / Соцмережі

Після підбиття підсумків 2016 року фінансова компанія ICU вже восьмий рік поспіль впевнено очолює рейтинги торговців ОВДП в Україні (операторів ринку облігацій внутрішньої державної позики).

Ренкінг оприлюднено ІА Cbonds за підсумками торгових угод ОВДП за минулий 2016 рік.

У повідомленні наголошується, що група ICU зберегла своє лідерство за сумарною кількістю угод на біржовому та позабіржовому ринках (її частка в торгах склала близько 34,7%). Вона впевнено утримує 2-е місце в ренкінгу за обсягом всіх угод, і навіть змогла значно збільшити власну частку до 24,75% проти 21,16% за 2015 рік.

Керівний директор групи ICU Костянтин Стеценко заявив, що їхня компанія є найбільшим дилером і брокером ринку державних цінних паперів в Україні. Вони активно проводять торги, купуючи облігації як на первинних аукціонах, організованих Мінфіном, так і на вторинному ринку. Клієнти ICU – це найбільші недержавні пенсійні фонди, банки, страхові компанії, інвестиційні організації, корпоративні клієнти, фізичні особи.

Щорічні ренкінги Cbonds свідчать про активність торговців цінними паперами на ринку ОВДП, враховуючи обсяги угод і їхню загальна кількість.

ICU (Investment Capital Ukraine) – заснована в 2006 році фінансова група, яка надає послуги з торгівлі цінними паперами, з управління активами приватних і інституційних інвесторів, інвестиційно-банківські послуги. У 2013 році до складу групи ICU також увійшов банк "Авангард".

Теги: Україна гроші Компанії і ринки
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
сьогодні, 12:07 Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
Наталія Лебідь 554
Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги
сьогодні, 10:01 Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги "Куркуль"
Блог Медіа 599
Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
сьогодні, 08:07 Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
Дід Панас 1124
Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
25 травня, 22:01 Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
Дід Панас 3782
Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
25 травня, 21:01 Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
Наталя Сколоздра 1376
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
П'яний водій протаранив тролейбус з пасажирами у Харкові
28 січня , 12:27 1
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення отримали 4 українських бійців, – Штаб АТО
 25 травня , 19:07
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук