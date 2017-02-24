CБУ вилучила величезну партію антиукраїнських листівок

Співробітники Служби безпеки знайшли 2,5 тонни газет зі змістом, що дискредитує діяльність президента, прем'єра і пропрезидентську силу у Раді.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Видання були зроблене під офіційну газету однієї з політичних партій, представлених у парламенті.

Як повідомляють ЗМІ, вилучені газети зроблені під офіційне видання БПП "Солідарність". На першій полосі зображені перші особи держави, які розхвалюють мера Одеси Геннадія Труханова.

Вони вже встигли підібрати 30 розповсюджувачів фейкового видання і орендували приміщення для зберігання газет. Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають. СБ України встановлює всіх причетних до акції антиукраїнської пропаганди,

– додали в СБУ.

Силовики також додали, що увесь тираж мали розповсюдити киянка і житель Одеси з російським громадянством. Вартість таких "послуг", за інформацією СБУ, 18 тисяч гривень.