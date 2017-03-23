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Чак Беррі залишив величезний спадок, – ЗМІ

16:48, сьогодні 298 Читать новость на русском
Чак Беррі
Чак Беррі / Фото з відкритих джерел

Американський музикант Чак Беррі залишив спадок у розмірі 50 млн доларів, які він заробив не лише завдяки творчості, а й через ведення свого бізнесу.

Про це повідомляє Billboard.

Як зазначає журнал, Мартін Грін – юрист, який представляв музиканта протягом декількох десятиліть, розповів, що Беррі був не лише зразковим музикантом, а й чудовим бізнесменом. Він самостійно вів переговори з приводу його контрактів та серйозно займався своїм бізнесом.

За підрахунками видання, одних музичних активів у Беррі залишилося на 17 млн доларів, а загальний обсяг спадщини, за консервативними оцінками, досягає близько 50 млн доларів.

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Теги: LifeStyle Музика
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