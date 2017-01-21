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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чалий заявив, що Україна у відносинах зі США розглядає завжди 3 головних питання

11:08, сьогодні 5
Дональд Трамп
Дональд Трамп / usa.mfa.gov

Україна у відносинах зі США розглядає 3 головних блоки питань, які не змінювались в залежності від керівництва країни.

Про це заявив український посол у США Валерій Чалий. Перший блок, за його словами, це сфера безпеки, яка включає протидію агресії Росії і спробам окупації Криму.

Другий стосується питань розвитку реформ в Україні, у тому числі забезпечення макроекономічної стабільності. І третій блок пов'язаний з інституційними механізмами.

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Крім того, Валерій Чалий нагадав про Комісію стратегічного партнерства, яка вже багато років не збиралась. Тому посол висловив сподівання, що цього року, засідання цієї комісії відбудеться. Також, посадовець констатував, що на сьогодні між Україною та США є позитивні напрацювання у космічній та оборонній галузях.

Зараз треба більше працювати з новою адміністрацією в питаннях інвестицій, реформ, торгівлі. Я думаю, що прагматична зорієнтованість нової команди дає змогу нам по-новому показати можливості України,
– прокоментував він.

via GIPHY

Теги: Дональд Трамп США Україна Політика
Джерело: 24 Канал
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