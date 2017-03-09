Частина фасаду школи обвалилась на Буковині

У селі Йорданешти у Чернівецькій області в будівлі школи обвалилась частина фасаду. Деякі з кабінетів стали непридатні для навчання.

Про це з посиланням на управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА повідомляє molbuk.ua.

Причиною обвалу сільський голова називає вік школи. Самій будівлі вже 146 років.

Фундамент школи протягом останніх років помітно осів. Думаю, це і є причиною ситуації, що склалася. Внаслідок цього, на фасаді утворилася помітна тріщина. Проте її розміри не були настільки великими, щоби будівлю визнати аварійною,

– розповів сільський голова Геогрій Лютик.

Два кабінети школи, які постраждали від обвалу, запечатані та вже непридатні для навчання. Відтак майже півтори сотні дітям тепер доведеться вчитися у дві зміни.

Зазначається, що стіну відновлювати не будуть. Адже поруч завершується будівництво нового корпусу, який будують вже декілька років. Готовність будівництва складає 80 відсотків, а на його закінчення потрібно близько 10 мільйонів гривень. Через що відкриття нового корпусу постійно відкладалося.

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Нагадаємо, 11 жовтня у Василькові, що на Київщині, обвалилась стіна школи, через що приміщення стало непридатним для навчання.