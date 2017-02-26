Частину арештованих кримчан звільнили: журналіст повідомив подробиці

В окупованому Сімферополі звільнили з-під арешту чотирьох кримських татар, яких було заарештовано під час обшуку у Марлена Мустафаєва.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк.
Перших чотирьох звільнених з десяти заарештованих під час обшуку у Марлена Мустафаєва зустрічають біля відділу поліції,
– написав журналіст.
Наумлюк також анонсував звільнення інших шести арештованих. Ймовірно, їх відпустять на волю вже сьогодні, 26 лютого, ввечері.
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Зустрічати активістів прийшли десятки кримських татар.