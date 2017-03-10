Часто звучить прізвище Курченка, – Грицак про "націоналізацію" на непідконтрольному Донбасі

Голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів, що відомо про так звану "націоналізацію" підприємств на непідконтрольній Україні території Донбасу.

Про це він повідомив журналістам під час свого візиту в Черкаси.

Ми маємо інформацію, я трішки привідкрию завісу з цього приводу, зараз за нашими даними, всередині цих утворень, так званих "ЛНР/ДНР", є багато конфліктів, пов’язаних саме з проведенням так званої "націоналізації". "Націоналізуються", як вони кажуть, саме, найкращі підприємства, тільки прибуткові. Вони "націоналізуються" в інтересах тих, хто зараз сидить в Росії,

– розповів Грицак.

Він підтвердив, що, за інформацією СБУ, в лавах терористів з цього приводу часто згадується прізвище одіозного українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

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Інших прізвищ Грицак називати не захотів.

"Коли у нас будуть достовірні дані, ми обов’язково ознайомимо вас із ними", – анонсував голова СБУ.

Раніше СБУ оприлюднила аудіозапис розмови, на якій один з ватажків бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко, домовляється про "націоналізацію" підприємств на окупованих територіях. Під час розмови також часто звучало прізвище Курченка.