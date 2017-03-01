Чаус сам здався поліції Молдови, – ЗМІ

Підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, прийшовши в поліцію.
Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на главу Антикорупційної прокуратури Молдови Віорела Мораря.
Він сам з'явився вчора (28 лютого) в поліцію і здався на гарячому в тому, що він скоїв злочин, незаконно перетнувши кордон,
– сказав Морарь.
За його словами, Чаус трохи змінився фізично, схуд.
Він не дуже був схожий на ті фотознімки, які були спрямовані колегами з України,
– зазначив він.
Наразі Чаус затриманий на 3 доби, але прокуратура звернеться до суду з проханням про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.
Невдовзі після викриття, суддя покинув Україну. Адвокат Чауса тоді повідомив, що він нібито поїхав на лікування до Криму.
Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку.
Сьогодні в ГПУ заявили, що за її запитом прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса.