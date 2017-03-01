Чаус сам здався поліції Молдови, – ЗМІ

Підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, прийшовши в поліцію.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на главу Антикорупційної прокуратури Молдови Віорела Мораря.

Він сам з'явився вчора (28 лютого) в поліцію і здався на гарячому в тому, що він скоїв злочин, незаконно перетнувши кордон,

– сказав Морарь.

За його словами, Чаус трохи змінився фізично, схуд.

Він не дуже був схожий на ті фотознімки, які були спрямовані колегами з України,

– зазначив він.

Наразі Чаус затриманий на 3 доби, але прокуратура звернеться до суду з проханням про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.



Невдовзі після викриття, суддя покинув Україну. Адвокат Чауса тоді повідомив, що він нібито поїхав на лікування до Криму.

Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку.



Сьогодні в ГПУ заявили, що за її запитом прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса.