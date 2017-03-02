Скандальний суддя-хабарник Микола Чаус відмовився давати свідчення Молдовській прокуратурі.
Про це повідомив тамтешній антикорупційний прокурор Віорел Морарь. Він розповів, що суддю хотіли розпитати про незаконний перетин українсько-молдовського кордону.
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Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.
Невдовзі після викриття, суддя покинув Україну. Адвокат Чауса тоді повідомив, що він нібито поїхав на лікування до Криму.
Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку.
Сьогодні в ГПУ заявили, що за її запитом прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.