Чеченців, що направлялися воювати в Сирію, затримали у Туреччині

У Туреччині місцеві спецслужби затримали групу уродженців Чечні, що направлялися до Сирії задля участі у військових діях на боці "Ісламської держави".

За інформацією турецького видання Haberturk, чотирьох чеченців затримали у провінції Мерсін.

Зазначається, що вони з фальшивими документами намагалися дістатися до кордону з Сирією, щоб брати участь в бойових діях на боці "Ісламської держави".

За рішенням суду, затриманих згодом заарештували.

До слова, у Росії неодноразово підкреслювали, що в Сирії воюють чеченці, які воюють як на боці "Ісламської держави", так і на боці росіян, передає РБК.

Крім того, на початку 2016 року на одному з російських пропагандистських каналів з’явився сюжет про підготовку під селом Центарой у Чечні спецпризначенців, які зможуть боротися проти терористів в його тилу.

Зауважимо, що в липні 2016 року на південь від Мосула було убито одного з лідерів чеченців, що воюють на боці ІД – Абу Умара аш-Шішані. Його смерть також підтвердили і самі бойовики.

Читайте також: Воїни Путіна висадилися у Сирії: з'явилося відео