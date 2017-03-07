Чекаємо на еротику і кров: американський канал НВО знімає фільм про Крим

Про це пише видання "Крим.Реалії".

Зокрема, телевізійників цікавить ситуація з парком левів "Тайган" та конфлікт його власника, кримського підприємця Олега Зубкова, з російською владою Криму.

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Конфлікт почався з того, що у зоопарку "Казка" померли тигренята білої тигриці Тигрюлі, подарованої Олегу Зубкову Юлією Тимошенко. Тоді самопроголошена влада заявила, що червонокнижні тварини загинули в результаті неналежного утримання. Підприємець виправдовувався, що це трапилось через інфекцію.

Довідка: HBO (Home Box Office) – американська кабельна і супутникова телевізійна мережа. Аудиторія в США складає більше 40 мільйонів передплатників. Серіали HBO були закуплені більш ніж в 150 країнах. Зокрема, на телеканалі знімали такі культові серіали категорії 18+ як "Секс і місто", "Клан сопрано", "Гра престолів" та інші.