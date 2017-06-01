Чекають туристів. В мережі покази фото недолугого ремонту пляжу в окупованому Криму

Окупаційна влада Криму прозвітула про закінчення упорядкування пляжу "Диво" в Сімеїзі (поблизу Ялти).

В прес-службі так званої "адміністрації" Ялти зазначили, що на пляжі встановили тіньові навіси та встановили зручні доріжки для підходу до моря. Однак, наслідки ремонту – не такі привабливі, як описує це окупаційна влада.



Пляж в окупованому Криму (Сімеїз)

Відповідні фото з упорядкованого пляжу у своєму Twitter опублікувала користувачка Roksolana Today&Крым.

Читайте також: Курортний несезон: в мережі показали фото пляжів в окупованому Судаку



Курортний сезон в Криму: окупаційна влада ремонтує пляжі

Як видно з фото, на пляжі встановили лише одну доріжку для підходу до моря. А зайти в море можна лише по розкиданих бетонних брилах.