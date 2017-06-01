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Чекають туристів. В мережі покази фото недолугого ремонту пляжу в окупованому Криму

16:38, сьогодні 2951 Читать новость на русском
Пляж в окупованому Криму (Сімеїз)
Пляж в окупованому Криму (Сімеїз) / yalta-24.ru

Окупаційна влада Криму прозвітула про закінчення упорядкування пляжу "Диво" в Сімеїзі (поблизу Ялти).

В прес-службі так званої "адміністрації" Ялти зазначили, що на пляжі встановили тіньові навіси та встановили зручні доріжки для підходу до моря. Однак, наслідки ремонту – не такі привабливі, як описує це окупаційна влада.

Пляж в окупованому Криму
Пляж в окупованому Криму (Сімеїз)

Відповідні фото з упорядкованого пляжу у своєму Twitter опублікувала користувачка Roksolana Today&Крым.

Читайте також: Курортний несезон: в мережі показали фото пляжів в окупованому Судаку

Курортний сезон в Криму: окупаційна влада ремонтує пляжі
Курортний сезон в Криму: окупаційна влада ремонтує пляжі

Як видно з фото, на пляжі встановили лише одну доріжку для підходу до моря. А зайти в море можна лише по розкиданих бетонних брилах.

Теги: Україна Новини Криму відпочинок Анексія Криму
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