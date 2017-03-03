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Чемно і бездумно відпрацьовують замовлення, – Марушевська про обшуки в неї вдома

22:03, сьогодні 256 Читать новость на русском
Юлія Марушевська
Юлія Марушевська

3 березня люди у формі спецпризначенців СБУ прийшли з обшуком до помешкання колишньої керівниці Одеської митниці Юлії Марушевської.

Проте здійснити обшук їм не вдалося.

Ось такі екіпіровані бійці прийшли до мене, побачили телекамери і втекли разом зі слідчими Генпрокуратури. Причину спроби обшуку пояснити не змогли. Сказали, що не мали наміру обшукувати. Очевидно брешуть, оскільки прийшли зі спецпідрозділом Альфа, двома понятими і ухвалою, яка дозволяє обшук моєї квартири в будь-який момент до 7 березня включно. Чемно і бездумно відпрацьовують замовлення,
– написала Марушевська.

Такі дії, за словами Юлії Марушевської, ще більше наближають сучасну владу до Януковича.

Схоже, їх нічому не навчила історія Януковича. Тому хочу сказати президенту, прем'єру, голові СБУ, генпрокурору — ви наступні!
– оголосила Юлія Марушевська.

Нагадаємо, 3 березня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до помешкання екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської. Ексклюзивне відео з обшуку квартири – за посиланням.

Згодом в ГПУ заперечили проведення обшуку їх працівниками.

Теги: Україна Політика Юлія Марушевська СБУ ГПУ
Джерело: 24 Канал
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