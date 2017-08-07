Чемпіонат із серфінгу для собак провели у Каліфорнії: кумедні кадри

У Каліфорнії пройшов чемпіонат із серфінгу серед собак. В унікальному змаганні взяли участь більше півсотні песиків з усієї країни.

Собаки-серфери змагалися у різних вагових категоріях.

Це вже другий такий турнір. І хоч в день змагань було досить прохолодно, всього 21 градус за Цельсієм, це не завадило чотирилапим виступати перед публікою.

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Гроші, зібрані під час чемпіонату, підуть на благодійність.