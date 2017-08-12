Ченнінг Татум влаштував запальні танці з касиркою на заправці: відео

Голлівудський актор Ченнінг Татум станцював з касиркою, що працює в мінімаркет на заправці. Ролик з актором за два дні зібрав понад 17 мільйонів переглядів у Facebook на його сторінці.

Відеозапис з Татумом знімався і транслювався в прямому ефірі. Темношкіра касирка на ім'я Беатріс з радістю погодилась станцювати з відомим актором запальний танець під хіп-хоп композицію виконавця Nas "If I Ruled The World".

"Немає нічого кращого, ніж маленька танцювальна вечірка. Спасибі, Беатріс", – прокоментував відео актор.

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