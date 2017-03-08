Черчилль – людина, яка змінила Англію

Переконання. Принципи. Рішучість. Для багатьох чоловіків – це порожні слова. А для політиків – тим паче. Проте, не для нього. Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль – легендарний прем’єр-міністр, та міністр оборони Великої Британії.

До того, як стати членом британського парламенту, сер Вінстон Черчилль служив у чині лейтенанта-кавалериста на Кубі, в Індії, Північній і Південній Африці, підробляючи паралельно військовим кореспондентом передових британських газет. Першу популярність принесло йому саме захоплення журналістикою – його книга про Суданську кампанію "Війна на річці" стала на батьківщині автора бестселером.

Амбіції та цілеспрямованість – ці два слова були чи не головними для Черчилля. Усе життя він був переконаний, що історію творять видатні особистості. Себе він вважав призначеним долею грати саме таку видатну роль – керувати англійським народом.

Найголовнішою зброєю для Черчилля було слово. Воно й не дивно, як для колишнього журналіста. Усього за більш ніж шістдесятирічну парламентську кар'єру його промови склали вісім товстих томів і налічують приблизно чотири мільйони слів, тобто в середньому Черчилль проголошував по одній промові в тиждень.

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Це при тому, що всі свої тексти Черчілль писав сам. Він ретельно продумував свої виступи й годинами репетирував перед дзеркалом, запам'ятовуючи кожне слово. Над хвилинним фрагментом промови, за його словами, він працював годину. Ніякої легковажності чи переоцінки власних сил

Інтереси Вінстона Черчилля не зводилися до однієї лише політики. Він був непоганим художником (його картини періодично виставлялися в Королівській Академії), майстерним каменярем, захопленим садівником і талановитим письменником-істориком. Він написав безліч книг з історії та політики Англії та англомовних народів. Сер Артур Конан Дойль, автор знаменитої серії оповідань про детектива Шерлока Холмса та доктора Ватсона, писав у Times, що манера письма Черчилля "краща за стиль будь-кого з сучасників".

У 1953 році Черчілль отримав Нобелівську премію з літератури за "високу майстерність історичних та біографічних творів, а також за блискуче ораторське мистецтво, за допомогою якого відстоювалися вищі людські цінності".

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Важко повірити, але на початку своєї кар'єри Черчилль страждав через серйозні для оратора недоліки: вроджені проблеми з дикцією, малопривабливий голос, низький зріст і, найголовніше, комплекс неповноцінності. Черчилль не вчився в університеті, він закінчив військове кавалерійське училище, і відчував себе невпевнено з випускниками університетів у парламенті, які, на відміну від нього, пізнавали секрети ораторської майстерності в "дискусійних клубах".

Незважаючи на все це та завдяки власній цілеспрямованості та наполегливій праці, Черчилль не просто подолав свої недоліки, але і став одним з кращих ораторів в історії Великої Британії.

Саме тому видатний політик добре вправлявся в керуванні країною, бо вмів насамперед опанувати себе.

Смерть Вінстона Черчилля ознаменувала собою кінець цілої ери в британській історії. Через 8 років після його смерті біля будівлі парламенту в Лондоні був відкритий пам'ятник. Огрядний літній чоловік з тростиною і в широкому пальто строго дивиться на перехожих. На пам'ятнику, як і личить справжньому джентльмену, немає ні титулів, ні регалій, яких у нього за життя було з надлишком. Написано лише одне слово – Черчилль.

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