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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Через блокаду Донбасу Євросоюз не введе нових санкцій проти РФ, – АП

08:31, сьогодні 174 Читать новость на русском
ЄС не посилить санкції проти РФ через блокаду Донбасу
ЄС не посилить санкції проти РФ через блокаду Донбасу / zn.ua

Країни-члени ЄС не можуть ввести нові санкцій проти Росії через блокаду ветеранами АТО окупованих територій Донбасу.

Про це в інтерв'ю виданню "Громадське" повідомив заступник очільника Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.

За словами чиновника, запровадження додаткових санкцій передбачає два етапи. Перший є попереджувальним у разі рейдерського захоплення підприємств на окупованих територіях, які знаходяться під українською юрисдикцією. Другий етап може набути чинності у тому разі, якщо рейдерське захоплення таки відбудеться. З того моменту почнуть вводити точкові санкції проти російського бізнесу.

Якщо, наприклад, буде захоплене якесь підприємство, то його продукцію зможуть продавати лише на територію РФ. І якщо якесь російське підприємство буде купувати цю продукцію, то ми проситимемо наших європейських партнерів та США запровадити проти такого підприємства точкові економічні санкції,
– сказав Єлісєєв.

Він вважає, що такий варінт розвитку подій – введення антиросійських санкцій за подібних умов – цілком реальний розвиток подій. Проте спочатку "потрібно щось вирішити з цією блокадою".

Наші партнери нам кажуть уже прямою мовою, що "в цих умовах ми не можемо запроваджувати санкції, оскільки ви самі себе караєте",
– підкреслив Єлісєєв.

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Теги: Політика Україна Євросоюз Санкції Блокада Адміністрація Президента
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