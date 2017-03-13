Через блокаду Донбасу Євросоюз не введе нових санкцій проти РФ, – АП

Про це в інтерв'ю виданню "Громадське" повідомив заступник очільника Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.

За словами чиновника, запровадження додаткових санкцій передбачає два етапи. Перший є попереджувальним у разі рейдерського захоплення підприємств на окупованих територіях, які знаходяться під українською юрисдикцією. Другий етап може набути чинності у тому разі, якщо рейдерське захоплення таки відбудеться. З того моменту почнуть вводити точкові санкції проти російського бізнесу.

Якщо, наприклад, буде захоплене якесь підприємство, то його продукцію зможуть продавати лише на територію РФ. І якщо якесь російське підприємство буде купувати цю продукцію, то ми проситимемо наших європейських партнерів та США запровадити проти такого підприємства точкові економічні санкції,

– сказав Єлісєєв.

Він вважає, що такий варінт розвитку подій – введення антиросійських санкцій за подібних умов – цілком реальний розвиток подій. Проте спочатку "потрібно щось вирішити з цією блокадою".

Наші партнери нам кажуть уже прямою мовою, що "в цих умовах ми не можемо запроваджувати санкції, оскільки ви самі себе караєте",

– підкреслив Єлісєєв.