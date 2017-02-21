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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Через блокаду два великих заводи зупинили роботу на Донбасі

07:36, сьогодні 0
Єнакіївський металургійний завод припиняє роботу
Єнакіївський металургійний завод припиняє роботу / Wikimapia.org

"Єнакіївський металургійний завод" і об'єднання "Краснодонвугілля" зупиняють виробництво.

Про це повідомляє сайт "Метінвест".

Так, причиною зупинки стали тривалі військові дії і блокада залізничного сполучення між Україною і неконтрольованою територією на південному сході країни.

Повідомляється, що з початку бойових дій ЄМЗ працює в умовах неритмічних поставок залізорудної сировини (ЗРС). Після того, як протестувальники заблокували рух на перегоні Ясинувата - Скотовата, ввезення сировини та вивезення готової продукції стало неможливим.

На цей момент на "Єнакіївському метзаводі" закінчилися роботи по підготовці до тимчасової консервації.

Незважаючи на припинену діяльність на ЄМЗ і "Краснодонвугіллі", "Метінвест" продовжує виконувати свою роль соціально-відповідальної компанії і сприймає її з усією серйозністю і відповідальністю. Заводи групи є головним роботодавцем і містоутворюючими підприємствами місцевих громад. "Метінвест" не має наміру скорочувати персонал на ЄМЗ (включаючи Макіївський підрозділ) і "Краснодонвугіллі",
– мовиться в повідомленні.

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Теги: вугільна промисловість металургія Війна на Донбасі Бізнес Блокада Україна
Джерело: 24 Канал
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