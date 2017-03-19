Через блокаду курс гривні в обмінниках не зміниться, – аналітик

Транспортна блокада окупованих територій Донбасу не вплине серйозно на курс гривні, хоча економіка таки відчує на собі деякі негативні наслідки.

Так вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, чию думку у своїй статті для DT.UA наводить Юлія Самаєва.

Аналітик констатує, що гривнею в ОРДЛО давно не користуються. І Україна фактично вже імпортує звідти продукцію та виводить туди валюту.

Навіть якщо там хтось платить зарплати гривнею, вона все одно моментально повертається назад, бо нікому там не потрібна. Офіційний торговельний баланс, швидше за все, зміниться, але курс в обмінниках – ні,

– прогнозує аналітик.

Паращій припускає, що в результаті блокади втрати експортної виручки України складуть 1,5 млрд дол.

Аналітик додав, що дехто вважає, що якщо в Україні скорочується експорт, то це катастрофа. Гривня зазвичай справді слабшає, тому що зростає дефіцит валюти. Тобто в такому випадку Україна виводить більше валюти, ніж заводить.

"Але йдеться не тільки про експорт/імпорт, а й про фінансові операції, борги та капітали. І якщо ми подивимося історично, то найбільший відплив валюти в нас відбувався саме в найкращі роки, коли експорт був на піку, як і ціни на сталь і руду", – пояснив експерт.

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