Через блокаду припинив роботу завод у Донецьку

"Донецький металургійний завод", що входить до групи "Донецьксталь", з понеділка зупинив роботу єдиної діючої доменної печі (ДП) №1 у зв'язку з відсутністю залізорудної сировини внаслідок блокади залізниці в зоні АТО.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на представника підприємства.

За його словами, 26 лютого денна зміна виплавила 400 тисяч тонн чавуну, і домна №1 припинила роботу.

Співрозмовник агентства зазначив, що раніше ДП-1 виплавляла 1,4-1,7 тисяч тонн чавуну на добу, в середньому – близько 1,5 тисячі тонн. Друга доменна піч давно не вводилася в роботу, працювали однією піччю.

Причина зупинки – брак саме залізорудної сировини. Кокс поставлявся з Макіївського КХЗ, проблем з ним не було,

– констатував представник підприємства.

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