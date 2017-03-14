Через бої Авдіївка та ще низка населених пунктів знову опинилися без світла

У вівторок, 14 березня, в Авдіївці та в 11-ти населених пунктах Ясинуватського району зникло електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначається, що бойові дії пошкодили високовольтну лінію електропередач 110 кВ "Макіївська 1 – АКХЗ № 2". Відтак, загалом без світла опинилися 25 тис. 145 людей.

Про знеструмлення сповістила і журналістка Христина Бердинських.

Авдіївка знову без світла. Електрика протрималася добу, вчора відремонтували лінії електропередач, а сьогодні їх знову перебили,

– мовиться у повідомленні.

Авдеевка опять без света.Электричество продержалось сутки, вчера отремонтировали линии электропередач, а сегодня их опять перебили #Avdiivka — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 14 марта 2017 г.

Надзвичайники також повідомили, що станом на 18:00 централізоване водопостачання в Авдіївці здійснюється самопливом, а теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.

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Щоб забезпечити людям електропостачання, надзвичайники залучать генераторні установки.