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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Через бої Авдіївка та ще низка населених пунктів знову опинилися без світла

19:38, сьогодні 27 Читать новость на русском
Двадцятитисячна Авдіївка без світла
Двадцятитисячна Авдіївка без світла / 24 Канал

У вівторок, 14 березня, в Авдіївці та в 11-ти населених пунктах Ясинуватського району зникло електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначається, що бойові дії пошкодили високовольтну лінію електропередач 110 кВ "Макіївська 1 – АКХЗ № 2". Відтак, загалом без світла опинилися 25 тис. 145 людей.

Про знеструмлення сповістила і журналістка Христина Бердинських.

Авдіївка знову без світла. Електрика протрималася добу, вчора відремонтували лінії електропередач, а сьогодні їх знову перебили,
– мовиться у повідомленні.

Надзвичайники також повідомили, що станом на 18:00 централізоване водопостачання в Авдіївці здійснюється самопливом, а теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.

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Щоб забезпечити людям електропостачання, надзвичайники залучать генераторні установки.

Теги: Україна Війна на Донбасі Авдіївка Електроенергія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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