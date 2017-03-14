Через бої Авдіївка та ще низка населених пунктів знову опинилися без світла

У вівторок, 14 березня, в Авдіївці та в 11-ти населених пунктах Ясинуватського району зникло електропостачання.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Зазначається, що бойові дії пошкодили високовольтну лінію електропередач 110 кВ "Макіївська 1 – АКХЗ № 2". Відтак, загалом без світла опинилися 25 тис. 145 людей.
Про знеструмлення сповістила і журналістка Христина Бердинських.
Авдіївка знову без світла. Електрика протрималася добу, вчора відремонтували лінії електропередач, а сьогодні їх знову перебили,
– мовиться у повідомленні.
Надзвичайники також повідомили, що станом на 18:00 централізоване водопостачання в Авдіївці здійснюється самопливом, а теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.
Читайте також: Терористи атакували околиці Маріуполя: спробували знищити опорний пункт ЗСУ
Щоб забезпечити людям електропостачання, надзвичайники залучать генераторні установки.