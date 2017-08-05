Через дії Росії в Україні вже не буде таких Майданів, як раніше, – журналіст

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В Україні вже не відбуватиметься таких Майданів проти влади, які були раніше. Усе тому, що через військову агресії Росії українці розуміють, що в їхній країні має бути верховний головнокомандувач.
Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив відомий український журналіст Роман Цимбалюк .
"Я приходжу до висновку, що наші російські сусіди створили таку ситуацію, за якої в Україні таких Майданів, як раніше, вже не буде. Кожен громадянин України прекрасно розуміє, що в країні має бути верховний головнокомандувач. І не важливо, яке в нього прізвище, але це має бути людина, яка буде мати повне легітимне право давати накази армії стріляти на ураження", – розповів журналіст.
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Він наголосив, що таку ситуацію допускати більше не можна, "адже якщо буде півгодини безвладдя, росіяни знову захоплюватимуть українські території і буде, як з Кримом".
"Чому стала можлива анексія Криму? У Києві бардак, постреволюція, верховного головнокомандувача за фактом немає... Тому мені не здається, що суспільство зараз може спалахнути. На жаль, українська влада цим і користується, тому громадянське суспільство має на них тиснути, щоб вони знали, що красти – погано і за це відповідальність", – пояснив Цимбалюк.