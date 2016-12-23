  • укр
  • рус
00:22
23 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA
19:43, 22 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 23:00: Трамп і ядерна зброя. Епопея
Випуск новин
23:58, 22 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону

20:35, 22 грудня 61479 Читать новость на русском
Етапу Кубка світу в Тюмені не буде
Етапу Кубка світу в Тюмені не буде / Getty images

Росія не проводитиме етапу Кубка світу, що мав відбутись на початку березня у Тюмені.

Про це йдеться у заяві союзу біатлоністів Росії.

На фоні допінг-скандалів, у які вгрузли російські спортсмени, Росія вирішила сама відмовитись від проведення етапу престижного турніру.

На жаль, за таких обставин СБР вважає неможливим проведення в найближчі місяці на території Росії етапу Кубка світу з біатлону та юніорського чемпіонату світу, які повинні були відбутися в Тюмені і Острові відповідно. Змагання повинні проходити в атмосфері свята, а не серед підозр і пересудів,
– йдеться в офіційній заяві російського відомства.

Читайте також: Які ще спортивні змагання можуть забрати в Росії через допінговий скандал

У союзі запевняють, що ведуть велику антидопінгову роботу.

До слова, напередодні біатлоністи з Чехії, Норвегії та Великобританії заявили, що бойкотуватимуть 8-й етап Кубка світу, якщо він відбуватиметься у російській Тюмені. А лідери світового біатлону заявляли, що підтримують дискваліфікацію російських біатлоністів, яких підозрюють у вживанні допінгу.

Теги: Новини Росії Скандал Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
22 грудня, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Игра на понижение: о цене угля в 2017 году
22 грудня, 22:42 Игра на понижение: о цене угля в 2017 году
Віталій Кулик 544
Савченко виключили з ПАРЄ, кому належить система
22 грудня, 22:14 Савченко виключили з ПАРЄ, кому належить система "Приват24", – головне за добу
1 1461
Усик став чемпіоном світу: як це було
 18 вересня , 02:07 1
Як вплине на Україну перемога Трампа: дипломати пояснили
 9 листопада , 08:30 9
Так, я гей, але я багатий гей! – Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання
 21 листопада , 17:12 31
Страшна травма на Олімпіаді: хрускіт кістки було чутно в залі
 11 серпня , 14:23 35
Бійтеся, "тварі", – Ярош відреагував на фейк терористів про його доньку
 31 серпня , 10:05 2
Меркель гостро відповіла Путіну щодо України
4 вересня , 23:02 20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук