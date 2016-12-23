Через допінг-скандал Росія позбулась етапу Кубка світу з біатлону

Росія не проводитиме етапу Кубка світу, що мав відбутись на початку березня у Тюмені.

Про це йдеться у заяві союзу біатлоністів Росії.

На фоні допінг-скандалів, у які вгрузли російські спортсмени, Росія вирішила сама відмовитись від проведення етапу престижного турніру.

На жаль, за таких обставин СБР вважає неможливим проведення в найближчі місяці на території Росії етапу Кубка світу з біатлону та юніорського чемпіонату світу, які повинні були відбутися в Тюмені і Острові відповідно. Змагання повинні проходити в атмосфері свята, а не серед підозр і пересудів,

– йдеться в офіційній заяві російського відомства.

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У союзі запевняють, що ведуть велику антидопінгову роботу.

До слова, напередодні біатлоністи з Чехії, Норвегії та Великобританії заявили, що бойкотуватимуть 8-й етап Кубка світу, якщо він відбуватиметься у російській Тюмені. А лідери світового біатлону заявляли, що підтримують дискваліфікацію російських біатлоністів, яких підозрюють у вживанні допінгу.