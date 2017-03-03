Через е-декларації на депутата і заступника міністра завели справи

Національне антикорупційне бюро розпочало низку нових розслідувань через електронні декларації високопосадовців.

Про це інформує прес-служба органу.

Два кримінальні провадження відкрито за фактами декларування недостовірної інформації заступником одного з міністрів та військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України.

Ще два провадження, за даними НАБУ, відкрили через незаконне збагачення нардепа та службовою особою Державної фіскальної служби України.

Щоправда, жодного прізвища підозрюваних поки не озвучили.

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Загалом через недостовірні дані в електронних деклараціях НАБУ розпочало 34 розслідування. Із них 15 стосуються суддів, 8 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 2 — керівників органів виконавчої влади, по одній – посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, правоохоронних органів та прокуратури, ДФС, військовослужбовця вищого офіцерського складу ЗСУ.

Раніше в НАЗК відзвітували, що почали перевіряти декларації Порошенка, Гройсмана та членів Кабміну.