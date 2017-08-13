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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Через футбол у Києві посилять заходи безпеки

15:45, сьогодні 892 Читать новость на русском
Стадіон
Стадіон "Динамо" у Києві / sportify

13 серпня відбудеться футбольний матч між командами Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк) – "Чорноморець" (Одеса) на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Під час футбольного матчу поліція Києва посилить заходи безпеки. Понад 400 працівників поліції та нацгвардійців будуть підтримувати правопорядок навколо прилеглої до стадіону території, а також найближчі станції метро.

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Поліція закликає вболівальників не порушувати громадський порядок. У прес-службі нагадали, що у випадку порушення вимог чинного законодавства винні особи нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Теги: Новини Києва Новини України Поліція
Джерело: 24 Канал
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