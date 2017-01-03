Через грип лебедів на відомому буковинському озері оголосили карантин

Через пташиний грип лебедів оголосили тритижневий карантин на так званому Лебединому озері в селі Чортория, яке розташоване в Чернівецькій області.

За останні кілька днів у селі Чортория померли більше двох десятків лебедів-шипунів. Щороку зграєю вони прилітали на озеро зимувати, чим приваблювали сотні туристів. У всіх пернатих експертиза виявила пташиний грип. Імовірно, птахи занесли його з інших країн.

Нині у селі проводять дезінфекцію. Доступ до озера, де гинули лебеді, обмежили.

В'їзди сторонніх осіб призупинені терміном на 21 день з моменту останньої загибелі птаха,

– прокоментував сільський голова Іван Загарія.

Тим часом, за зграєю лебедів-шипунів, яких недуга минула, наступні три тижні спостерігатимуть фахівці.

Наразі карантин діє у трикілометровій зоні навколо села. Остерігатись птахів радять і людям, адже вірус передається та має звичайні симптоми грипу.

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