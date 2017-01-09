Через люті морози зграя лебедів примерзла до озера в Криму

На озері Сасик-Сиваш під Євпаторією в окупованому Криму зграя лебедів опинилася в крижаному полоні.

Про це повідомили Новини Криму з посиланням на волонтерів.

"Вода біля берега повністю забита крижаною кашею, в якій вже дуже важко рухаються лебеді. Два лебедя замерзли, їхні задубілі трупи були там же", — зазначили волонтери.

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Аби врятувати птахів залучили водолазів, рятувальники намагались вивести зграю із сніжної води. Два лебедя настільки промерзли, що не змогли самостійно вибратись із полону – їх зловили та передали волонтерам для відігрівання.