00:39
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новини за 22:00: Хто заплатив 100 мільйонів гривень застави за Насірова. Пікет рибалок
Випуск новин
23:06, 16 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Через недбальство чиновників сотні рибалок втратили роботу

23:45, 16 березня 166 Читать новость на русском

На Херсонщині рибалки вийшли на пікет через втрату роботи. Причина – лімітування рибальства на заповідних територіях.

Нові правила паралізували роботу 24 підприємств рибної галузі. Усе тому, що урядовці забули прописати, де отримати квоти. А за самовільний вихід на воду рибалкам загрожують великі штрафи.

У ситуації, що склалася, промисловці звинувачують керівництво Національного природного парку "Нижньодніпровський".

"В нас державна структура. Ми не можемо виступати в інтересах комерційних структур. А те, що департамент не видає ці довідки, то це в їх повноваженнях та можливостях", – заявив директор парку Олексій Чачібая.

Чиновники з питань екології пояснили, що не мають повноважень видавати рибальські квоти.

На сьогоднішній день це юридична колізія. Нам каже міністерство екології про те, що ви можете видавати дозволи, а постанова Кабінету Міністрів нам каже інше,
– повідомив начальник обласного департаменту екології Юрій Попутько.

Щоб чиновники змогли видавати квоти, Кабмін має розширити їхні повноваження. Але реакції з урядових кабінетів поки нема. Ніхто не відреагував навіть тоді, коли рибалки влаштували пікет.

Якщо найближчим часом питання риболовів не вирішиться, люди обіцяють вдаватися до більш кардинальних заходів.

Читайте також: Новий закон Верховної Ради може знищити заповідники України

Теги: Україна Херсон Пікет
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 16 березня: об'єднання трьох партій та антикорупційний скандал
16 березня, 22:04 Головні новини 16 березня: об'єднання трьох партій та антикорупційний скандал
976
Як повернеться до нас Крим?
16 березня, 21:57 Як повернеться до нас Крим?
Повернись живим 1186
Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
16 березня, 21:00 Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити
Яніна Ткачук 1072
7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
16 березня, 20:30 7 міст з Ryanair: чому варто планувати мандрівку саме туди
Настя Сукач 791
Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
16 березня, 20:00 Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом
Інна Жолобович 10930
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
У привласненні шаленої суми грошей підозрюють командира спецпідрозділу поліції Києва
 23 лютого , 00:30
Ксенія після ДТП потребує посиленої реабілітації
26 грудня 2016 , 23:19
Через недбальство чиновників сотні рибалок втратили роботу
 16 березня , 23:45
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук