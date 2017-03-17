Через недбальство чиновників сотні рибалок втратили роботу

На Херсонщині рибалки вийшли на пікет через втрату роботи. Причина – лімітування рибальства на заповідних територіях.

Нові правила паралізували роботу 24 підприємств рибної галузі. Усе тому, що урядовці забули прописати, де отримати квоти. А за самовільний вихід на воду рибалкам загрожують великі штрафи.

У ситуації, що склалася, промисловці звинувачують керівництво Національного природного парку "Нижньодніпровський".

"В нас державна структура. Ми не можемо виступати в інтересах комерційних структур. А те, що департамент не видає ці довідки, то це в їх повноваженнях та можливостях", – заявив директор парку Олексій Чачібая.

Чиновники з питань екології пояснили, що не мають повноважень видавати рибальські квоти.

На сьогоднішній день це юридична колізія. Нам каже міністерство екології про те, що ви можете видавати дозволи, а постанова Кабінету Міністрів нам каже інше,

– повідомив начальник обласного департаменту екології Юрій Попутько.

Щоб чиновники змогли видавати квоти, Кабмін має розширити їхні повноваження. Але реакції з урядових кабінетів поки нема. Ніхто не відреагував навіть тоді, коли рибалки влаштували пікет.

Якщо найближчим часом питання риболовів не вирішиться, люди обіцяють вдаватися до більш кардинальних заходів.

Читайте також: Новий закон Верховної Ради може знищити заповідники України