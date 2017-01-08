Через негоду декілька поїздів в Україні запізнюються

У зв’язку зі складними погодними умовами деякі пасажирські поїзди курсують з незначним запізненням.

Як повідомили в "Укрзалізниці", наразі з запізненням менш ніж на 30 хвилин курсують поїзди: № 123 Костянтинівка – Київ, № 147 Одеса – Київ, № 764 Одеса – Дарниця, № 59 Харків – Одеса та № 641 Кишинів – Одеса. Поїзд № 146 Ізмаїл – Київ наразі курсує із запізненням 1 год. 39 хв.

Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, що склалася та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях. Усі пасажири залізниці гарантовано будуть доправлені до місця призначення,

– пообіцяли в "Укрзалізниці".

В компанії зазначають, що вони роблять все можливе, щоб залізничні колії були звільнені від снігу. впродовж вчорашнього дня і цієї ночі в заходах з прибирання снігу на об’єктах залізниці було задіяно 8 тисяч залізничників і 24 снігоприбиральні машини.

Нагадаємо, нещодавно через морози поблизу Львова у полі застряг "Інтерсіті".