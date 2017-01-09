Через негоду на деяких українських трасах ситуація критична

Через негоду та аварійну ситуацію на дорогах у дорожньо-транспортних пригодах загинули вісім людей, а 45 отримали травми.

Про це повідомили в Національній поліції.

Критичною залишається ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. В Одеській області знеструмлені чотири населених пункти, у Херсонській – один.

Минулої доби, 8 січня, автомобільні дороги України розчищали більше трьох з половиною тисяч людей та дві з половиною тисячі одиниць спеціальної техніки. Надзвичайники ведуть постійний контроль за станом доріг.

Синоптики запевняють, що морози спадуть, але снігопади та завірюхи будуть ще сильнішими, ніж в останні кілька днів. Невдовзі негода вдарить по Хмельниччині та Прикарпаттю. Тим часом у Черкасах сніжить ще з ночі. Люди не чекають, поки комунальники розчистять вулиці, і самі беруть до рук лопати.

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