Через негоду у Києві сталась масштабна ДТП: опубліковані фото

У Києві на Бориспільській трасі у серйозній аварії зіткнулись п'ять машин. Щонайменше одна людина отримала травми.

Про це повідомляє "Dtp.kiev.ua" на своїй сторінці у Facebook.

Аварія сталась неподалік зупинки Мала Олександрівка, у напрямку Борисполя. Автівки серйозно пошкоджені. Водій однієї машини не був пристебнутий – внаслідок ДТП отримав травми.

"Попередньо, Range Rover зупинився у лівому ряду. За ним став Chevrolet Aveo. Хотів зробити зауваження. Протягом кількох секунд у нього врізалося три авто: одне невстановлене, яке зникло, Lexus та Daewoo Nexia", – йдеться у повідомленні.

Через ДТП три смуги автотраси заблоковані, рух здійснюється лише по одній смузі.

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Додамо, на трасі Одеса-Рені сталася аварія за участю пасажирського автобуса сполученням Кілія-Одеса, приватного мікроавтобуса та фури.



До слова, через складні погодні умови в період з 6 до 7 січня залишили без світла понад 70 населених пунктів у семи областях України, а на Одещині негода спровокувала масові затори.