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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Через несправну зброю загинули двоє бійців АТО, є чимало поранених

20:09, сьогодні 177 Читать новость на русском
Втрати в АТО
Втрати в АТО / Фото з вільних мереж

У вівторок, 8 серпня, близько 4:00 бойовики почали обстрілювати українські укріплення неподалік Мар’їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

В ході цього протистояння одне з озброєнь українських військових вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок інциденту загинули 2 українських військових, ще 5 отримали поранення. За цим фактом працюють органи правопорядку.

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"Варто додати, що у випадку активізації агресії ворога із систематичним застосуванням важкого озброєння, що призводить до втрат серед українських бійців, керівництво АТО залишає за собою право на підведення до лінії розмежування та застосування нашої важкої техніки та артилерії", – зазначили в штабі АТО.

Теги: Війна на Донбасі АТО Новини України Жертви
Джерело: 24 Канал
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