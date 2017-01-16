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Через новини з США у світі нафта почала дорожчати

09:52, сьогодні 539 Читать новость на русском
Нафтові установки
Нафтові установки / galka.if.ua

Через скорочення кількості нафтових бурових установок компанії американської Baker Hughes ціна на "чорне золото" почала лізти догори.

Про це свідчать дані торгів, передає "Прайм".

Станом на 07.26 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,29% і коштує 55,61 доларів за барель.

Щодо ціни лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI, то ціна зросла на 0,27% – до 52,51 доларів за барель.

Як повідомляє нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, кількість бурових установок у США зменшилася на 6 одиниць (на 0,90%) – до 659 одиниць.

У річному вираженні показник зріс на 9 одиниць (на 1,38%). Вперше з кінця жовтня (11 тижнів) кількість нафтових бурових установок зменшилася, а саме на 7 одиниць (на 1,32%) до 522 штук.

Теги: США Нафта
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