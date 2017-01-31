Через обстріли Авдіївки на межі зупинки містоутворюючий комбінат Маріуполя

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча через нестачу коксу, який постачали з Авдіївського коксохімічного заводу, змушений був зупинити 2 з 5 доменних печей.

Деталі у своєму Facebook повідомив гендиректор містоутворюючого підприємства Маріуполя Юрій Зінченко.

Він пояснив, що через обстріли Авдіївський коксохім перебуває на межі і через це різко впали поставки коксу на комбінат Ілліча, коли АКХЗ є єдиним на сьогодні постачальником коксу в Маріуполь.

"Тому і нам сьогодні нелегко – працюють тільки дві доменні печі з чотирьох", – зазначив Зінченко.

За його словами, на ММК імені Ілліча в таких умовах головна задача – зберегти газотранспортну систему комбінату, від якої залежить робота всіх технологічних агрегатів.

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Запасів сировини у нас на 2,5 доби – цього вистачить для роботи двох печей на мінімальних параметрах. Тому поки тримаємося і сподіваємося на поліпшення ситуації в Авдіївці найближчим часом,

– наголосив гендиректор меткомбінату.

До слова, загалом на ММК імені Ілліча встановлено п'ять доменних печей, проте одна була зупинена на проведення капітального ремонту, тому діяло чотири доменні печі.

З початком перебоїв з постачанням коксу дві доменні печі зупинили, а дві останні перевели на мінімальне завантаження.

Нагадаємо, від неділі 29 січня проросійські бойовики не припиняють потужних обстрілів Авдіївки, під які також попав Авдіївський коксохім і зупинив роботу після знеструмлення.