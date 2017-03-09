Через обстріли бойовиків постраждало п'ятеро українських воїнів

З початку доби проросійські бойовики на Донбасі 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого є поранені та травмовані.
Про це інформує прес-центр штабу АТО.
Терористи гатили по всіх напрямках зі зброї різних калібрів.
Загалом, за даними штабу, з початку доби зафіксовано 39 обстрілів, внаслідок яких троє українських військових було поранено, а двоє травмовано.
Загиблих, на щастя немає.
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