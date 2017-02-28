Через обвал Шулявського мосту відбулися транспортні зміни

У Києві у зв'язку з обвалом Шулявського мосту "Київпастранс" запровадив деякі зміни щодо руху тролейбусів.

Як зазначається на офіційному сайті Київміськради, мова йде про маршрути №№ 7, 22, 27, 30, 42:

тролейбусний маршрут № 7 "вул. Чорнобильська – ст. м. "Шулявська" подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу;

"вул. Чорнобильська – ст. м. "Шулявська" подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбусний маршрут № 22 "вул. Ольжича – Аеропорт "Київ" організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівської та від Міжнародного аеропорту "Київ" до Індустріального шляхопроводу;

"вул. Ольжича – Аеропорт "Київ" організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівської та від Міжнародного аеропорту "Київ" до Індустріального шляхопроводу; тролейбусний маршрут № 30 "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай" організовується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівської та від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;

"вул. Милославська – вул. Кадетський Гай" організовується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівської та від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу; тролейбусний маршрут №27 "Залізнична станція "Київ-Волинський" – ст. м. Петрівка" організовується на двох ділянках: від ст. м. "Петрівка" до вул. Дегтярівської та від Залізничної станції "Київ-Волинський" до Індустріального шляхопроводу;

"Залізнична станція "Київ-Волинський" – ст. м. Петрівка" організовується на двох ділянках: від ст. м. "Петрівка" до вул. Дегтярівської та від Залізничної станції "Київ-Волинський" до Індустріального шляхопроводу; тролейбусний маршрут № 42 "Ст. м. "Либідська" – вул. Дегтярівська" курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.

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Крім того, буде збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю.