Через підтримку блокади, бійців терміново викликали на передову

Бійців 16-го батальйону 58-ї бригади терміново відправляють на фронт.

Про це повідомив нардеп Семен Семенченко.

Вчора військовослужбовці приїхали до Бахмута, щоб підтримати активістів торгової блокади. А також закликати припинити возити контрабанду на окуповані території.

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Бійці стверджують, щоб приїхати на блокаду, вони написали офіційні заяви на відпустку. Утім, вчора в екстреному порядку їхні відпустки скасували і викликали на передову.

Вони два місяці до цього вимагали від командування, щоб їх відправили на передній край. Їх не відправляли. Тому найкращий спосіб для наших бойових частин виявитися на передовій зараз – це приїхати і підтримати блокаду,

– розповів народний депутат України Семен Семенченко.