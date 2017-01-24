Через пияцтво бойовикам "ДНР" забороняють вільно пересуватися на Донбасі

Через пияцтво, насильство та непристойну поведінку бойовиків "ДНР" їх командування обмежує переміщення "військовослужбовців".

Про це у Facebook написав нардеп та керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

"Командування "1-го АК ДНР" дало вказівку командирам частин і підрозділів про обмеження звільнень і вільного переміщення "військовослужбовців" за межі пунктів постійної дислокації. Вказівка дана за результатами аналізу доповідей "військових комендатур ДНР", які фіксують зростання правопорушень з боку бойовиків (грубе поводження і насильство по відношенню до цивільного населення, непристойна поведінка в громадських місцях) в стані алкогольного сп'яніння", – мовиться у повідомленні.

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Тимчук додав, що командування "1-го АК ДНР" подумує ввести за прикладом ЗСУ в зоні АТО заборони продавати алкоголь "військовослужбовцям" у формі.