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Через пияцтво бойовикам "ДНР" забороняють вільно пересуватися на Донбасі

10:19, сьогодні 139 Читать новость на русском
Бойовики
Бойовики / Getty Images

Через пияцтво, насильство та непристойну поведінку бойовиків "ДНР" їх командування обмежує переміщення "військовослужбовців".

Про це у Facebook написав нардеп та керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

"Командування "1-го АК ДНР" дало вказівку командирам частин і підрозділів про обмеження звільнень і вільного переміщення "військовослужбовців" за межі пунктів постійної дислокації. Вказівка дана за результатами аналізу доповідей "військових комендатур ДНР", які фіксують зростання правопорушень з боку бойовиків (грубе поводження і насильство по відношенню до цивільного населення, непристойна поведінка в громадських місцях) в стані алкогольного сп'яніння", – мовиться у повідомленні.

Читайте також: Бойовики Донбасу обстрілюють міста і села під виглядом ЗСУ

Тимчук додав, що командування "1-го АК ДНР" подумує ввести за прикладом ЗСУ в зоні АТО заборони продавати алкоголь "військовослужбовцям" у формі.

Теги: Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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