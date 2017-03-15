Через "плівки" Онищенка відкрито кримінальне провадження, – Холодницький

Прокурори НАБУ перевіряють надану інформацію Олександром Онищенком, відкрито кримінальне провадження.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Є кримінальне провадження, де перевіряються ті данні, які оприлюднив Онищенко. Викликався нардеп Довгий. Ми це провадження закриємо, якщо Онищенко не дасть достатньо доказів, бо з тої розмови, яка була, нічого не дізналися, ми не почули відповідь на конкретні питання,

– заявив Назар Холодницький.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.